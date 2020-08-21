Ünlü oyuncu Selen Seyven'den sürpriz nikah Başarılı oyuncu Selen Seyven, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım'la dün akşam sessiz sedasız evlendi. Oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım ile dün sessiz sedasız evlendi.

"KENDİ ARAMIZDA EVLENDİK"

Eşiyle düğün töreninden bir fotoğraf paylaşan oyuncu "Biz evlendik. Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemizin eşliğinde" dedi. Seyven paylaşımında düğün organizasyonunda emeği geçenlere de tek tek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.