Ünlü Oyuncu Saruhan Hünel, Umreye Gitti!
Bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Tilki Ekrem karakteriyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Saruhan Hünel, umreye gitti.
Bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Tilki Ekrem karakteriyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Saruhan Hünel, umreye gitti.
"SİZİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Umreye giden Saruhan Hünel, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hünel umre paylaşımlarına, "Allah isteyen herkese nasip etsin." notunu ekledi. Hünel'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hünel bir takipçisi paylaşıma, "Allah kabul etsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Saruhan bey Allah kabul etsin. Sizi ekranlarda görmek istiyoruz artık" yorumunu yaptı.
"KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİTMEMİŞTİ"
Aslı Hünel, ağabeyi ve annesini gözyaşları içinde uğurladı. Aslı Hüne,l geçen 10 Nisan'da iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlenmişti. Düğüne Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel katılmamıştı.
-
Valla helal olsun çok taktir ettimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
HELAL OLSUN ÇOK TAKDİR ETTİM RABBİM ZİYARETİNİ KABUL ETSİN RABBİM BİZEDE ZİYARET ETMEYİ NASİP ETSİN İŞALLAHCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ADAMLAR UMRE YE GİTMELERİNİ BİLE REKLAMA ÇEVİRİYORLAR...AYIP AYIPCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Param olaydı da bende gideydimCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
Takdir ettim.darısı başımıza inş.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır