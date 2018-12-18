Ünlü Oyuncu Saruhan Hünel, Umreye Gitti!

Bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Tilki Ekrem karakteriyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Saruhan Hünel, umreye gitti.

"SİZİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Umreye giden Saruhan Hünel, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hünel umre paylaşımlarına, "Allah isteyen herkese nasip etsin." notunu ekledi. Hünel'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hünel bir takipçisi paylaşıma, "Allah kabul etsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Saruhan bey Allah kabul etsin. Sizi ekranlarda görmek istiyoruz artık" yorumunu yaptı.

"KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİTMEMİŞTİ"

Aslı Hünel, ağabeyi ve annesini gözyaşları içinde uğurladı. Aslı Hüne,l geçen 10 Nisan'da iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlenmişti. Düğüne Aslı Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel katılmamıştı.