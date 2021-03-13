Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum
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Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum

13.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:48
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum

Yalan Dünya dizisinin Açılay'ı Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Yalçın,"WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" sözleriyle şaşkına çevirdi.

'Beş Kardeş' ve 'Yalan Dünya' gibilerden tanıdığımız oyuncu Nihal Yalçın, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

'Seni Buldum Ya!' isimli, 'Zoom' uygulaması üzerinden çekilen filmde başrol oynayan oyuncu, sanal dünya hakkındaki görüşlerini paylaştı. Yalçın, "WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmayaçok özeniyorum" çıkışı büyük şaşkınlık yarattı.

"KANLI CANLI GÖRÜNCE AŞK MEŞK KALMIYOR"

Yalçın, insanlara, sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebi şu şekilde açıkladı: "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIM ÇIKAR DİYE KORKUYORUM"

Daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen ünlü oyuncu, " WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum." dedi. Yalçın, Gence'nin sanal cinsel ilişki yapıp yapmadığını sorması üzerine ise "Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

"NESRİN CAVADZADE KADAR SEKSAPEL DEĞİLİM"

Oyuncuya, Nesrin Cavadzade'nin "DM kutuma gelen fotoğraflardan penis sergisi açacağım" açıklaması da hatırlatıldı. Yalçın bunun üzerine Cavadzade kadar seksapel olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum
Haber Yorumları (7)
ALTARIN OĞLU TARKAN: Ne ahlak var ne edep.
Cevap Yaz 10 36 Yayından Kaldır
KONUK19: BU BERLİN KAPLANINDA OYNAMADIMIYDI?
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
KOLA: yazık malasef acımaktan başka bir şey diyemiyorum zavallı acınacak durumda
Cevap Yaz 7 77 Yayından Kaldır
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