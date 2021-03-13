Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum

Yalan Dünya dizisinin Açılay'ı Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Yalçın,"WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" sözleriyle şaşkına çevirdi.

'Beş Kardeş' ve 'Yalan Dünya' gibilerden tanıdığımız oyuncu Nihal Yalçın, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

'Seni Buldum Ya!' isimli, 'Zoom' uygulaması üzerinden çekilen filmde başrol oynayan oyuncu, sanal dünya hakkındaki görüşlerini paylaştı. Yalçın, "WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmayaçok özeniyorum" çıkışı büyük şaşkınlık yarattı.

"KANLI CANLI GÖRÜNCE AŞK MEŞK KALMIYOR"

Yalçın, insanlara, sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebi şu şekilde açıkladı: "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIM ÇIKAR DİYE KORKUYORUM"

Daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen ünlü oyuncu, " WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum." dedi. Yalçın, Gence'nin sanal cinsel ilişki yapıp yapmadığını sorması üzerine ise "Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

"NESRİN CAVADZADE KADAR SEKSAPEL DEĞİLİM"

Oyuncuya, Nesrin Cavadzade'nin "DM kutuma gelen fotoğraflardan penis sergisi açacağım" açıklaması da hatırlatıldı. Yalçın bunun üzerine Cavadzade kadar seksapel olmadığını söyledi.