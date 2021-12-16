Ünlü oyuncu müdavimi olduğu güzellik salonunun marka yüzü oldu

Ünlü oyuncu Wilma Elles dört yıldır müdavimi olduğu güzellik merkezinin marka yüzü oldu. Elles, memnuniyetle kullandığı ürünleri tanıtmak için Etiler'de kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Wilma Elles 4 yıldır müdavimi olduğu ve Özlem Aksünger'in kurucusu olduğu güzellik salonu Crystal Design Your Beauty'nin marka yüzü oldu. Elles, memnuniyetle kullandığı ürünleri tanıtmak için Etiler'de kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında Elles'a oyuncu Derya Yapanel ve güzellik merkezinin kurucusu Özlem Aksünger de eşlik etti. Gerçekleştirdikleri işbirliği dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Elles, "Çok mutluyum. Zaten Özlem Aksünger'i yıllardan beri tanıyorum. Dört yıl önce bebeksi cilt bakımını ilk defa yaptırdım ve gerçekten son derece memnun kaldım. Benim için kalıcı bir çözüm oldu. Bugün de güzellik merkezinin marka yüzü olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu bakım hem açık tenliler için hem de esmerler için uygun. Gerçekten her türlü kadınlar ve erkekler de dahil bu kadar mutlu yüzleri başka yerde göremezsiniz. Gerçekten Özlem hanımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Güzellik merkezinin kurucusu Özlem Aksünger, "En güzel şey zaten bu kalıcı mutluluğu keşfetmek. Gerçek hücre yenilenmesini keşfeden crystal kür ve bununla birlikte zaten dört yıl önce Wilma Elles'a bebeksi bakım güzelliğini tattırmıştık. Hala sadece koruyucu kremimiz ve ev bakımımızla güzelliğini günden güne arttırmaktayız. Bu mutluluk verici bir şey. Bugün de çok şükür bebeksi bakım kürlerinin tanıtımını yapmak bebeksi güzelliğe sahip olan Wilma Elles'a nasip oldu" dedi.

Kamera karşısına geçen bir diğer isim oyuncu Derya Yapanel ise, "Ben de uzun yıllardır kristal kürü kullanıyorum. Ben zaten makyaj yapmayan biriyim. Setlere gittiğim zaman herkes cildimi soruyor. En önemlisi ben şahsi olarak dolgu ve botoksa karşıyım. Burada tamamen yapılan işlemler doğal ve iğnesiz Bir şekilde hücre yenilemesi gerçekleştiriliyor. Özlem hanıma teşekkürler bizi bebeksi hale getirdiği için. Çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

"Bebeksi bakım anlatılmaz yaşanır"

Güzellik sırlarını paylaşan Elles, "Kesinlikle kışın ya da yazın en önemlisi her zaman güneş koruyucu kullanmak. Ben bu ürünleri yıllardır kullanıyorum ve cildim güneş lekesini tutmuyor. Aynı zamanda tabii ki yaşlanma süreci başladığı için kolajen kaybı oluyor. Bende bu ürünleri hem cildime hem de hap halinde kullanarak iç ve dış güzelliğime önem veriyorum. Biz bu şekilde yaşlanmaya dur diyebiliriz. Ama ne kadar çok anlatsam da bebeksi bakım anlatılmaz yaşanır" şeklinde konuştu.

"Uygulamaya inanarak geliyorlar"

Bebeksi bakımın detaylarını aktaran Aksünger, "Herkesin hayal ettiği bir cilt dokusu var. Kiminde akne var, kiminde leke. Kiminde ise cildin hassasiyetinden dolayı oluşmuş kılcal damarlar var. Cildin yapısına uygun ve kişiye özel protokollerle birlikte aslında kendi doğal hücrelerimiz canlandırarak, daha hacimli olarak aslında hayal ettiğimiz cilt dokusunu oluşturuyoruz. Uygulamayı görmeden herkes inanarak geliyor. Fakat kendinde görmeden o ışıltıya inanamıyor. Bundan dolayı anlatılmaz yaşanır diyoruz" dedi. - İSTANBUL