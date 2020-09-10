Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti

"Sen Çal Kapımı" dizisinde "Ceren Başar" karakterini canlandıran Melisa Döngel Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Melisa Döngel'in sütyen takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

10.09.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:39

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte mağaza mağaza gezen Döngel, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, kot pantolon ve büstiyer tercih ederken sütyen takmaması da gözlerden kaçmadı.

GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Güzel oyuncu Melisa Döngel dün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sütyensiz büstiyer tercihiyle görenleri kendine baktıran Döngel güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

DİZİDE MUTSUZ OLDUĞU SÖYLENTİLER ARASINDA

Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel, mutsuz olduğu ve istediği ortamı bulamadığı iddia ediliyor.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Haber Yorumları (5)
KAYSERİLİ HAKAN: senin bu açık saçık resimlerine bakıp azıtan sapıtan ve parasızlıktan veya başka sebepten küçük büyük demeden önüne çıkan birisine tecavüz eden pis bir herif olduğunu varsayalım. . hah! işte o günahta sende ortaksın. . dünyanın işleyişini zamanla öğreneceksin. sizler utanmaz kişilersiniz. gerçi toplum olarak hepimiz öyleyiz. sahillerde kapalı giyinmiş ailenin kızı bile bikini giyiyor bu ülkede. ana baba öyle bön bön bakıyor.
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ALPTUNA: Ne kadar soyunsa o kadar para. Soyun bu dünyada bakalım. Cehennem odunlarını arttır.
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YASLI KURT: Sanatı ve sanatciyi hep severun , begeni atarun kızım, terbikler loo
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