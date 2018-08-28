Ünlü Oyuncu Maura Tierney'e Bisiklet Kullanırken Araba Çarptı

Ünlü Oyuncu Maura Tierney'e Bisiklet Kullanırken Araba Çarptı

Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşan 'The Affair' dizisinin yıldızı Maura Tierney, Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken araba çarptı.

Ünlü Oyuncu Maura Tierney'e Bisiklet Kullanırken Araba Çarptı

'The Affair' dizisinin yıldızı Maura Tierney'e önceki gün Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken araba çarptı. Acı içinde yerde kalan 53 yaşındaki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Magazin sitesi TMZ, 'The Affair'ın yıldızının, kaza sonrası yol kenarında yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını servis etti. Maura Tierney'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.

İşte kaza yerinde çekilen fotoğraflar...

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