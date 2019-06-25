Ünlü oyuncu Kayra Şenocak dünyaevine girdi! Kayra Şenocak kimdir?

Sevgilisi Ayşe Karadavut ile nikah masasına oturan oyuncu Kayra Şenocak, sade bir nikah tercih etti. Dünayevine giren oyuncu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte, Kayra Şenocak biyografisi, hayatı…

Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, bir süredir birlikte olduğu Ayşe Karadavut ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz akşam Ankara'da ilişkilerini resmiyete kavuşturan çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Hüseyin Bayındır, Hüseyin Taşkıran, Simgem Baykara ve Gözde Gündüz yaptı.

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Şenocak, 25 Haziran 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Karadenizli olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle ekranlara geldi. Senaryosunu Sergin Akyaz'ın yazdığı ve Alişan, Erkan Petekkaya, Yeşim Büber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide, 'Bilal' rolünü canlandıran Kayra Şenocak, 1999 yılında "Şans Kapıyı Çalınca" isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu.

MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDE YER ALDI

Kayra Şenocak, 2006 yılında "Yağmurdan Sonra" dizisinde "İbrahim" karakterini canlandırırken Seçil Mutlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Sefa Zengin ile birlikte rol aldı. 2007 yılında "Kapıda Biri mi Var" adlı programı nişanlısı Ebru Karanfilci ile beraber sundu. 2008-2009 yılları arasında ''Dolu Dizgin Yıllar'', 2008 yılında başrollerini Buket Dereoğlu ile paylaştığı ''Pulsar'' adlı dizide Orhan Bilgiç karakterine hayat verdi. 2014 yılında vizyona giren ''Abbas`ın Melekleri'' adlı sinema filminde oynadı. 2012 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" adlı klibinde yer aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde "Filinta" adlı dizide "Hasan" karakterini canlandırdı. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanlandı. 2007'de ayrıldılar. 2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde Asfa karakterini canlandırdı, ayrıca Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine Topal Recep Paşa karakteriyle konuk oyuncu oldu. 2017 yılında "Ateşböceği" dizisinde oynadı.

Oyuncu Şenocak, 1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlendi ve 2001 yılında boşandı. Mert adında bir oğlu vardır.