Ünlü oyuncu kansere yenik düştü
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Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Slumdog Millionaire, Pi'nin Hayatı ve Jurassic World gibi filmleriyle tanınan Hint oyuncu Irrfan Khan, kanser tedavisi gördüğü Mumbai'de hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu kansere yenik düştü
29.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:44

Hindistan doğumlu ünlü oyuncu Irrfan Khan, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde son nefesini verdi.& ;



MART 2018'DE FİLM ÇEKMİŞTİ

Mart 2018'de kendisine nadir görülen bir kanser türü olan nöroendokrin tümör teşhisi konduğunu açıklayan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium'u çekebilecek kadar iyileşmişti.& ;

Sadece Irrfan olarak da bilinen ünlü oyuncu, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmalarıyla tanınsa da İngiliz filmleri ve Hollywood'daki çalışmaları ile de tanınıyor.



'SLUMDOG MILLIONAIRE' FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

En çok Slumdog Millionaire'deki rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda Haider ve Hindi Medium gibi popüler Bollywood filmlerinde de rol almıştı.

1966 yılında Hindistan'ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti.



TELEVİZYONA SIKIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Mira Nair'in 1988 yapımı Salaam Bombay filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian'a 2013 yılında verdiği röportajda, "Bu sektöre hikayeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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