Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu ünlü oyuncuda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:58:32. #1.16#

title