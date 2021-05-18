Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, saçlarıyla ilgili radikal bir karara imza attı. Kaya, altın sarısına boyattığı saçlarının yeni halini Instragram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle milyonlarca hayran kitlesi yakalayan daha sonra rol aldığı yapımlarda da önemli bir etki yaratan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünya evine girmiş ve bu evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olmuştu.

Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kaya, Instagram hesabından saçlarıyla ilgili aldığı radikal kararı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına işe şu notu düştü:

Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden -ki insan animelere özenebilir bence- ilk işimi almama sebep olan -bu sefer de Pocahontas'a özendiğim- simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.

"ESRAMIN RUHUNA UYGUN OLSUN DEDİK"

Pera palas gibi sıradışı bir işe başlarken de -öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!- radikal bir değişiklik yapalım da caanım Esramın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim.

"YAZIKLAR OLSUN, ENGELİ BASIYORUM"

Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum!!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı
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