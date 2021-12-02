Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar

Ali Atay'la dünyaevine girdikten sonra Fikret Ali isminde erkek bebek dünyaya getiren ve bir süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlunun büyümesinin ardından yeniden ekranlara döndü. Şu sıralar Buğra Gürsoy ile birlikte Misafir dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanmayı da ihmal etmiyor.

SON POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü oyuncunun son olarak Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlar çok beğeni topladı. Kaya'nın beyaz gömlek ve kısa siyah şort ile sandalye üzerinde verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Kaya'ya en büyük destek ise yakın dostlarından geldi.

İşte o pozlar:

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