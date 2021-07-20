Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

ANNESİ DE HASTANEDE

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı