Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

ANNESİ DE HASTANEDE

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi
Haber Yorumları (1)
ABDULLAH ATİK: Allah acil şifalar versin onu çok seviyoruz .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 15:17:02. #1.16#

title