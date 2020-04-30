Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun hayranlarını bu hallerine iltifatlar yağdırdı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Azize" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini karantinaya aldı. Hande Erçel, bu süreçte yeğeni Aylin Mavi ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİ SAAT İÇİNDE BİR MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Başarılı oyuncu, yeğeni Aylin Mavi ile mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun hayranlarını bu hallerine iltifatlar yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Teyzesinin fotokopisi

- Hande ve mavişi. Çok güzeller

- Seni çok seviyorum

- Ah canım ne kadar tatlısın

- Çok tatlısınız