Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Malatya'da çekimleri süren 'Zalo' isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova'nın ani ölümünden sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktı. Tüm çalışanlara test yapılmasının ardından 4 işçinin daha test sonucu pozitif çıktığı öğrenildi.

12.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:34

Dizi çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kuova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı. Ölüm haberinin ardından setteki diğer çalışan ve oyunculara yapılan koronavirüs testlerinde 4'ü daha pozitif çıktı.

4 ÇALIŞANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, "Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova'nın vefat nedeni "şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid-19 olası vaka" şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid-19 test sonucum Negatif olarak çıkmıştır" bilgisini verdi.

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki 4 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat'ında İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: ee şimdi hesap vakti..şimdide mezarda film çeviriyordur.tabii müsade ederlerse...
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Şimdi mi aklınıza geldi
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