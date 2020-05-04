Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
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Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı

Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
04.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:52

Uzun zaman önce evlenip İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı şu günlerde kendini organik tarıma verdi. Bahçesine domates, biber, salatalık ve patlıcan ekmeyi ihmal etmeyen Karaca, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen 27 yaşındaki oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

KENDİSİNİ BAHÇE İŞLERİNE VERDİ

2011 Miss Turkey ikincisi Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşti. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs günlerini evinde karantina altında geçiren Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.

Bu süreçte organik tarıma başlayan Karaca, bahçesine domates, biber, salatalık ve patlıcan ekmeyi de ihmal etmedi.

"DUT CANAVARI"

Öte yandan Karaca, bahçesinden dut toplayan eşi Kemal Ekmekçi'nin pozunu sosyal medya hesabından "Dut canavarı" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Haber Yorumları (1)
GÜNEYİN KUŞAĞI: Bizene
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