Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaçlara yardım etti. Oyuncu takdir toplayan bu hareketini de sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine örnek oldu.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'ye sıçrayarak 37 kişinin canına mal oldu. Ülke genelinde alınan birçok tedbirin yanı sıra 65 yaş üstündekilerin ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ise polisler tarafından karşılandı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Almıla Hatun karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, ise koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaç ailelere yardım etti.

EVDEN ÇIKAMAYAN YAŞLI İNSANLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marketten alışveriş yaptığı görülen ünlü oyuncu, daha sonra içerisinde gıda malzemesi olan poşetleri kendi elleriyle ulaştırdı. Paylaştığı fotoğrafın üzerine "Maltepe'de oturan Abdulkadir amcamıza erzakları teslim ettik. Çok mutlu oldu" notunu düştü. Ayrıca ünlü oyuncu sokakta yaşayan kedi ve köpeklere de mama dağıttı.

Kaynak: İHA