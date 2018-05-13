Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu
2015 yılında Beyza Şekerci ile nikah masasına oturan oyuncu Engin Hepileri, "4.5 aydır dünyaya haykırasım var, baba oluyorum" diyerek bebek beklediklerini açıkladı.
3 yıl önce dünya evine giren Beyza Şekerciğ ve Engin Hepileri çifti bebek bekliyor.
"BABA OLUYORUM"
Instagram hesabından baba olacağını açıklayan Hepileri, eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü: "4.5 aydır dünyaya haykırasım var.Aşkla yaşayıp, aşkla çoğalıyoruz. Baba oluyorum. Canıma can katan biricik karım seni çok seviyorum!"
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Oyuncunun paylaşımını gören hayranları fotoğrafı adeta tebrik mesajları yağdırdı. Hepiler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SETTE TANIŞMIŞLARDI
Beyza Şekerci ile Engin Hepileri 'İntikam' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 29 Mayıs 2015'te de nikah masasına oturmuştu.
YORUMLAR (2)
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ANNELERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR MUHAKKAK ONLARIN SEVGİLERİ DEĞERLE ÖLÇÜLEMEZ AMA SENİN DEDİĞİN HADİS UYDURMADIR BEN SADECE Bİ YANLIŞI DÜZELTMEK İSTEDİMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Peygamber Efendimizin "Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır" hadis-i şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez. Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali, çocuğuna ilgisini, sevgisini, şefkatini ve kol kanat gerişini, doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakrca sürdüren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır