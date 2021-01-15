Ünlü oyuncu dönerciliğe soyundu

Oyuncu Hakan Meriçliler, önceki gün Nişantaşı'nda Happy Teşvikiye adlı mekanda döner alırken objektiflere yansıdı. Esprili tavırları ile tanınan Meriçliler, bir ara döner tezgahına geçerek usta ile döner kesti. O anlar objektiflere böyle yansıdı

Bir süredir ortalarda görülmeyen oyuncu, pandemi sürecini İzmir'de film çekerek geçirdiğini söyledi. Oyuncu, "Seferihisar'da Tuba Ünsal ve bazı değerli oyuncularla birlikte çok güzel bir film çektik. Bir baba-kızın hikayesini anlattık" dedi.& ;

'BEN GELENEKÇİYİM'

Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü merak edilen Hakan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Ama devir değişiyor. Hem dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde rol alacağım" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

ÇEŞME'YE YERLEŞTİ

Hakan Meriçliler geçtiğimiz aylarda Çeşme'ye yerleştiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Snob Magazin