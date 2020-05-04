Ünlü oyuncu bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladı!
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Ünlü oyuncu bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladı!

Ünlü oyuncu bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladı!
04.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:47

Usta oyuncu Nurseli İdiz, ticaret hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdiz, "Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim" ifadelerini kullanarak yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgın birçok sektörün durmasında neden oldu. Bunlardan biri olan sinema ve televizyon dünyası da payını aldı. Oyuncu Nurseli İdiz de bu süreçle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.& ;

İdiz, koronavirüs nedeniyle konserleri iptal edilen Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç'ın "Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

"COŞKUN VE SERDAR'IN AÇIKLAMASI AYIP"

Nurseli İdiz, konuyla ilgili 2. Sayfa programına şu açıklamalarda bulundu: "Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar'ın açıklaması ayıp.

Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim.

"BORÇLARIM VAR"

En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur.

Kaynak: Snob Magazin

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