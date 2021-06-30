Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
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Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar lüks mekanda sevgilisiyle kavga etti: 7'si polis 12 yaralı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşadı.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar lüks mekanda sevgilisiyle kavga etti: 7'si polis 12 yaralı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun elindeki bıçakla çevredekilere saldırması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Yaşanan dehşet kavga sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.

Olay, saat 00: 30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Bankalar caddesinde bulunan bir lüks mekanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti. Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri restorana girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da saldırganlığından vazgeçmeyen ve direnen Furkan Çalıkoğlu bu defa elindeki bıçak ile polislere saldırdı. Yaşanan arbede sonucu 7 polis memuru bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alındı.

Furkan Çalıkoğlu'nu özel harekat polisleri teslim aldı

Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri bıçaklı saldırgan Furkan Çalıkoğlu'nu mekana girerek etkisiz hale getirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Karakola girişi esnasında kameralara konuştu

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar, karakola girişi öncesi kameralara dönerek,

"Merhaba, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı, bizi şimdi alıkoyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu 3 ay önce de uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınmıştı

7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.

Kavgada yaralanan 5 otel çalışanı ve 7 polis memurunun ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı
Son dakika! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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