Ünlü oyuncu alışverişte görüntülendi: Bu haliyle bile tanıdılar
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Ünlü oyuncu alışverişte görüntülendi: Bu haliyle bile tanıdılar

26.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:39
Ünlü oyuncu alışverişte görüntülendi: Bu haliyle bile tanıdılar

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, önceki gün Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, önceki gün Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Theron, marketten çok sayıda yiyecek ambalajıyla çıktı. Aldıklarını aracına yerleştirmesi ise dakikalarca sürdü. Charlize Theron, o gün siyah bir tayt, mavi bir kazak ve yine siyah bir mont giydi. Siyah maske takan Theron, başına da aynı renk bir beyzbol şapkası taktı. Tanınmamak için şapkasını yüzüne doğru indiren Theron, buna rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

Charlize Theron, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.Charlize Theron'ın marketten yüklü miktarda yiyecek satın aldığı da dikkat çekti. Bu da ünlü oyuncunun koronavirüs nedeniyle evinden çok fazla çıkmamak için fazla miktarda yiyecek aldığı yorumlarına neden oldu. Theron'un bir de çiçek satın aldığı dikkatlerden kaçmadı.Son olarak Sean Penn ile aşk yaşayan ve ondan ayrıldıktan sonra özel hayatını daha gözlerden uzak yaşayan Theron, iki çocuk annesi. Oscar ödüllü yıldızın her ikisini de evlat edindiği 9 yaşında Jackson ve dört yaşında August adında iki tane çocuğu bulunuyor.Theron, pandemi sürecinin başından bu yana evinden nadiren çıkıyor. Ünlü oyuncu, bu dönemde ilgili olarak "Beni en çok zorlayan, uzaktan eğitim sırasında çocuklarımın derslerine yardımcı olmak" diye konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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