Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü
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Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü

Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Anadolu rock türünün önde gelen gruplarından Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti. İşte Danga'nın ölüm nedeni...

Moğollar'dan Taner Örgün ve Cahit Berkay, Twitter paylaşımlarında müzisyen arkadaşlarının öldüğünü duyurdu. Danga'nın Covid-19'a yenik düştüğü öğrenildi.

"Yıllarca Moğollar'da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer'i kaybettik" diyen Berkay, "Çok üzgünüm" dedi.

Taner Öngür ise, "Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga'yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

Danga, uzun yıllar boyu Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Erkin Koray, Selda Bağcan ve Edip Akbayram gibi grup ve sanatçılarla birlikte çaldı.

Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü
Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü
Ünlü müzisyen Covid-19'a yenik düştü

Kaynak: Snob Magazin

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