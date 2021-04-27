Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğunu uğurlanan Ekren'in cenazesine az sayıda kişinin katılması dikkat çekti. Ekren, Özal'ın damadı olduğu dönemde kalabalık çevresi ile biliniyordu.

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da dün yaşamını yitiren Asım Ekren için bugün cenaze töreni düzenledi. Asım Ekren'in, Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evli olduğu dönemdeki popüler günlerinin ardından cenazesinin dar bir çevre ile yapıldığı görüldü.

SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Karacaahmet Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilen törene Ekren'in eşi Semra Ekren ve dar bir çevre katılırken, Zeynep Özal ve ortak çocukları katılmadı. Zeynep Özal ile evliliğinden dolayı 'Milli damat' olarak tanınan Ekren'in o şaşalı günlerinden sonra törendeki sessizlik dikkati çekti.

Ünlü baterist, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

"CİĞERLERDEKİ ENFEKSİYONU ATLATSAYDI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİNE BAŞLAYACAKTI"

Acılı eş Semra Ekren, "Asım, akut lösemi oldu önce Kıbrıs'ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul'a gönderdiler Çapa'da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu. Bir süre uyuttular entübe oldu. Ve dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ DAMAT" OLARAK TANINIYORDU

'Milli damat' olarak tanınan Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan,Attila Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın 'Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda' pek çok müzisyen ile çalışmalarını sürdürdü.

2009'da Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı 'Folkestra' adlı bir grup kurdu.