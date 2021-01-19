Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
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Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

19.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:46
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, 24 yaşında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girerek hayata veda etti.

Kendisi de annesi gibi modellik yapan Harry Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girmiş ve tedavi altına alınmıştı. Fakat Harry Brant, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ailesi yaptığı açıklamada Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti. Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Harry Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğunu belirtti.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Harry Brant, uzun süredir kötü alışkanlıklarıyla mücadele ediyordu. Ailesinin açıklamasında "Harry sadece bizim oğlumuz değildi. Aynı zamanda harika bir kardeş, sevgi dolu bir torun, en sevilen amca ve ilgili bir arkadaştı" denildi. Harry Brant, birçok ünlü dergi için kapak pozları vermişti.

Ünlü modelin büyük acısı: 24 yaşındaki oğlu öldü

İKİNCİ KEZ EVLAT ACISI YAŞADI

Harry Brant'in ölümü, babası Peter Grant için aynı acıyı ikinci kez yaşamak anlamına geliyor. Pter Brant'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu 2019'da 49 yaşındayken hayata veda etmişti.

Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

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