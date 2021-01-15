Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi
Loni Willison bir süredir evsiz ve Kaliforniya'da sokaklarda yaşıyor. Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.
'Sahil Güvenlik' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, önceki gün California'da çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı. Willison'ın tanınmaz hale geldiği görüldü.
ÇÖPLERİ KARIŞTIRIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, tanınmaz hale geldi. 37 yaşındaki Willision, önceki gün California sokaklarında çöpleri karıştırırken görüntülendi.
AYAĞINDA AYAKKABISI YOK
Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşan Loni Willison, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.
ŞİDDET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
2012 yılında Jeremy Jackson ile dünyaevine giren Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, evliliklerini 2014'de sona erdirmişti.
"KİMSEDEN YARDIM TALEP ETMİYORUM"
Ardından eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başlayan Willison, 2018 yılında ise sokaklarda objektiflere yansımıştı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesine konuşan eski model, kimseden yardım talep etmediğini ifade etmişti.
Kaynak: Snob Magazin