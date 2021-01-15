Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

Loni Willison bir süredir evsiz ve Kaliforniya'da sokaklarda yaşıyor. Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.