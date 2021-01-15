Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi
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Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:35

Loni Willison bir süredir evsiz ve Kaliforniya'da sokaklarda yaşıyor. Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.

'Sahil Güvenlik' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, önceki gün California'da çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı. Willison'ın tanınmaz hale geldiği görüldü.

ÇÖPLERİ KARIŞTIRIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, tanınmaz hale geldi. 37 yaşındaki Willision, önceki gün California sokaklarında çöpleri karıştırırken görüntülendi.

Sokakta yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

AYAĞINDA AYAKKABISI YOK

Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşan Loni Willison, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

Sokakta yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

ŞİDDET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

2012 yılında Jeremy Jackson ile dünyaevine giren Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, evliliklerini 2014'de sona erdirmişti.

Sokakta yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

"KİMSEDEN YARDIM TALEP ETMİYORUM"

Ardından eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başlayan Willison, 2018 yılında ise sokaklarda objektiflere yansımıştı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesine konuşan eski model, kimseden yardım talep etmediğini ifade etmişti.

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (20)
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİR: amerikada parasız pulsuz kalmak yatacak yer bulamamak neredeyse imkansız. düşünsene bir günlük yevmiye ile 10 günlük gıda ihtiyacı alıyosun. burada da güne gün anca
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
HARAM: ALLAH MİLLETİN PARASINI ÇARÇUR EDEN VE MİLLİTİN RIZKINI YİYENLERİ BU HALE SOKMADAN ÖLDÜRMESİN AMİİİİİİİİİİİİİİİİİİİNNNN
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
EMEKLİ: AMİNNN İNŞALLAH
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