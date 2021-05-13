Ünlü model Kendall Jenner, Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi
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Ünlü model Kendall Jenner, Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi

Ünlü model Kendall Jenner, Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Günlerdir süren İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarına bir tepki de Kendall Jenner'dan geldi. Jenner, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü model Gigi Hadid'in "Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız. Filistinlilerin basıtırılmasını görmezden gelemezsiniz" sözlerini paylaştı. Paylaşımını saniyeler sonra silmesi ise kullanıcıların tepkisine yol açtı.

7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa'ta teravih namazı kılan cemaate İsrail polisi ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. O günden beri Filistin halkına uygulanan zulüm ve şiddet bitmezken, ünlü isimlerden de peş peşe kınamalar geldi.

"BU KONUDA BİR SEÇİM YAPAMAZSINIZ"

Kardashian ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kendall Jenner da saldırıları kınayan bir paylaşımda bulundu. Jenner, bir gün önce Gigi Hadid'in paylaştığı, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT & kadın haklarına destek verip yozlaşmış & gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" sözlerini kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Ünlü Model Kendall Jenner, Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi

PAYLAŞIMI SANİYELER SONRA SİLDİ

Ancak bu paylaşımını saniyeler sonra silen Jenner, büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Silmek gerçekleri değiştirmiyor maalesef" gibi yorumlarda bulunurken, paylaşımı ablası Kim Kardashian'ın sildirdiği de iddia edildi.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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