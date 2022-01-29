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ÜNLÜ MODEL İTALYA'DAN SONRA ROTAYI LONDRA'YA ÇEVİRDİ

Snob Magazin - Magazin
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ÜNLÜ MODEL İTALYA'DAN SONRA ROTAYI LONDRA'YA ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz yılın uluslararası modeli seçilen Berna Berkman, Londra'nın ünlü dergilerinden Fab UK'in yılbaşı sayısına kapak oldu. İşte detaylar…

Karakteristik yüz ifadesi ve kusursuz fiziğiyle göz kamaştıran ünlü model, ekim ayında da İtalya'da L'Officiel dergisinin kapak çekimi için Audrey Hepburn'ü canlandırmıştı. Bu çekimin dikkat çekmesiyle Londra'dan davet alan Berna Berkman, Fab UK'in çekiminin hemen ardından Dubai'ye uçtu.

Derginin yılbaşı davetine bile katılamadan Dubai'ye giden güzel model, burada yakın arkadaşının bikini markası için objektif karşısına geçerek modellik yaptı.

ÜNLÜ MODEL İTALYA'DAN SONRA ROTAYI LONDRA'YA ÇEVİRDİ

Snob Magazin - Magazin

Audrey Hepburn, İtalya, Londra, Ekim, Magazin, Haber

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