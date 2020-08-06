Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Taha Tatlıcı'dan olaylı bir şekilde ayrılan ünlü model Günay Musayeva, önceki gün AVM'den çıktıktan sonra objektiflere yakalandı. Sütyen takmadığı görülen Musayeva, henüz hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Sevgilisinden kanlı bıçaklı bir şekilde ayrılan Günay Musayeva, özel hayatı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre, ünlü model, "Hayatımda kimse yok. Uzun bir sürede olamayacak. İşime ve oğlumun eğitimine odaklandım" ifadelerini kullandı. Musayeva'nın sütyen takmaması ise dikkatlerden kaçamadı.

Musayeva'nın AVM çıkışı telefonunda ne dinlediği merak konusu oldu. Ünlü modelin sportif giyim tarzı da dikkat çekti.

ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA YARALAMIŞTI

Museyava'nın oğlunu ve kendisini darbettiği iddiasıyla eski sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı öne sürülmüştü.

DAVALIK OLMUŞTU

Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açmıştı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

"BIÇAK ONA BATTI, BEN KENDİMİ KORUYORDUM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darbedildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum" ifadelerini kullanmıştı.

2 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, "Silahla yaralama" suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

"ÇOK CANIM YANIYOR"

Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Musayeva, "Çok canım yanıyor, üzgünüm zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum" demişti.