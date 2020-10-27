Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi
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Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi

27.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:14

İki yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen İngiliz model Emily Ratajkowski, hamile olduğunu duyurmuştu. Ratajkowski, çırılçıplak verdiği hamilelik pozuyla da gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, hamile olduğunu açıklamıştı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel model, çırılçıplak hamilelik pozu verdi. Milyonlarca beğeni alan ünlü modelin paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz model, çırılçıplak pozunu "20 haftalık. Yeni vücudumu tanımak" notunu düştü.

"BEBEĞİN CİNSİYETİ ÖNEMSİZ"

Ratajkowski, makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlatmıştı. Ünlü model, "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum" dedi.

İşte Emily Ratajkowski çırılçıplak verdiği hamilelik pozu;

Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi

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Haber Yorumları (6)
AVNİ: show tw kapatılsın.
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:D: buraya gelip namus bekçiliği niye yapıyorsunuz arkadaş senin burada ne işin var ekrana gelmiş tıklamışsın sen tıklamışssan eleştirmeye hakkında yok ne arıyorsun bu sayfada belli ki kadını incelemeye gelin işte
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SAKARYALI TÜRK HATUN: Neden? :( Giyinik olmuyor mu? İlla soyunmak mı?
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