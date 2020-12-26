Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti

İngiliz model Demi Rose, derin dekolteli Noel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 25 yaşındaki Rose'un gönderileri, takipçilerinden 350 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.