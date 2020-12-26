Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti
26.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:12
İngiliz model Demi Rose, derin dekolteli Noel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 25 yaşındaki Rose'un gönderileri, takipçilerinden 350 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Ünlü manken Demi Rose, sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atmıştı. 25 yaşındaki model, 25 Aralık'ta kutlanan Noel'de verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
"BU YIL İYİ LİSTEDEYİM"
Rose, 15 milyondan fazla takipçisi bulunan platformda yayınladığı iddialı pozlarına, "Noel Baba, bu yıl iyi listedeyim" notunu düştü.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
25 yaşındaki Demi Rose'un gönderileri, takipçilerinden 350 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
İşte Demi Rose'un noel pozları;