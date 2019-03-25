Ünlü Model Bella Hadid, Türk Fotoğrafçı Mert Alaş İçin Kapadokya'ya Geldi
Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, Türk fotoğrafçı Mert Alaş için Türkiye'ye geldi. İstanbul'dan Kapadokya'ya geçen Hadid, burada bir marka için Alaş'a poz verecek.
Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, Kapadokya'ya geldi.
Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dün akşam saatlerinde bir fotoğraf çekimi için Nevşehir merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi'ne geldi.
KAPADOKYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ PAYLAŞTILAR
Bella Hadid ve Mert Alaş, Peribacaları'nın bulunduğu Kapadokya bölgesinde bir otele yerleşti. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı. Amerikalı ünlü modelin Kapadokya'nın hangi bölgelerinde çekim yapacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınGelipte gezmeyen Türk sucuğunu, Anadolu sucuğunu şeker kamışlarımızı tatmayan misafir yoktur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamin kerameti nedir ki en guzel avratlari kapabiliyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır