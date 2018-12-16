Ünlü Model Ashley Graham, Ayna Karşında Çırılçıplak Poz Verdi
Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, ayna karşısında çırılçıplak poz verdi.
Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, vücudunu sergileme konusunda sınırları bu kez oldukça zorladı.
AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK SELFİE ÇEKTİ
Graham, Tayland'da çıplak olarak "saunadan yeni çıkmış" pozu verdi ve sosyal medya damga vurdu.17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe için Tayland'da bulunan 31 yaşındaki model, makyajsız ve cesur pozuyla takipçilerini şoke etti.
İşte o paylaşım;
"MERAK ETMEYİN ZAYIFLAMADIM"
31 yaşındaki ABD'li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, "Merak etmeyin, zayıflamadım" demişti.
YORUMLAR (5)
-
Böyle bir karım olsun bir milyon borcum olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Ya kardesim bizene elin çıbıl ecbebi karısından suriyede askerl3rimiz sehit oluyor verdiginiz hanere bakin civik civik haberler!..Civik mudurum afedersin.. ASKERLERIMIZE DUA EDELIM INSALLAH..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Herkes çeker ama en çok o gösterir çünkü en çok parça onda..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Öbür tarafta selfi çektirirler sana musevi kızıCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
Allah sahibine bağışlasın güzel bir kadınmışCevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır