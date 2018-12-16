Ünlü Model Ashley Graham, Ayna Karşında Çırılçıplak Poz Verdi

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, vücudunu sergileme konusunda sınırları bu kez oldukça zorladı.

AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK SELFİE ÇEKTİ

Graham, Tayland'da çıplak olarak "saunadan yeni çıkmış" pozu verdi ve sosyal medya damga vurdu.17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe için Tayland'da bulunan 31 yaşındaki model, makyajsız ve cesur pozuyla takipçilerini şoke etti.

İşte o paylaşım;

Fotoğrafın tamamını yayın ilkemiz gereği yayınlayamıyoruz

"MERAK ETMEYİN ZAYIFLAMADIM"

31 yaşındaki ABD'li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, "Merak etmeyin, zayıflamadım" demişti.