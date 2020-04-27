Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
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Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, vefatına ilişkin detaylar da belli oldu. Ünlü modacının, 2 gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
27.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:04

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, vefatına ilişkin detaylar da belli oldu.

Buna göre, ünlü modacının 2 gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söyledi. Yerlitaş'ın uzun süreden bu yana kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Nur Yerlitaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşmıştı. Yerlitaş'ın paylaşımında "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı. Yerlitaş'ın paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ajda Pekkan ise "Canım Nur'cuğum, seni çok özledim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar belli oldu

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

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Haber Yorumları (2)
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