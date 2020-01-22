Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli
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Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli

Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

22.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:00

Hollandalı tasarımcısı , bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla 'de buluştuk. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli
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