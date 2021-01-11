Ünlü moda dergisi Vogue'a "Kamala Harris" tepkisi
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Ünlü moda dergisi Vogue'a "Kamala Harris" tepkisi

11.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:59
Ünlü moda dergisi Vogue'a

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

Moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş  Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris'in ten rengiyle oynaması 'ırkçılık' tartışmalarını gündeme getirdi. Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" denildi. Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post'a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.


Ünlü moda dergisi Vogue'a 'Kamala Harris' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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