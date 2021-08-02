Ünlü manken sessiz sedasız evlendi
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Ünlü manken sessiz sedasız evlendi

Ünlü manken sessiz sedasız evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner ile evlendi. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

Yeniköy'deki Kaşıbeyaz Bosphorus'ta gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Aile arasında gerçekleştirilen nikahta ünlü manken, Pınar Bent imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

İLK EVLİLİĞİ 1,5 YIL SÜRMÜŞTÜ

Şenay Akay ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.

Ünlü manken sessiz sedasız evlendi

Kaynak: Snob Magazin

Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
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