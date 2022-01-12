Ünlü model Valentina Boscardin Mendes, 18 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Brezilya'da yaşayan 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, aşıları tam olmasına rağmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki ünlü model Valentina Boscardin Mendes, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Genç model, annesinin "sağlıklı" olduğunu ve aşılarının tam olduğunu iddia etmesine rağmen, Covid-19'a bağlı komplikasyonlardan öldü.
18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, Brezilya'daki memleketi Sao Paulo'da hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.
Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümü sonrası "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı seni kollarını açarak karşılasın. " açıklamalarında bulundu.