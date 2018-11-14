Ünlü Manken Candice Swanepoel, Takipçilerini Büyüledi!
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel, fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"GÖZLERİMİ SİZDEN ALAMIYORUM"
Instagram hesabında 12.7 milyon takipçisi bulunan ünlü model Candice Swanepoel, cesur paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Swanepoel'in bir takipçisi paylaşıma, "Her zaman harika olduğunuzu düşüdüm. Ne kadar haklı olduğumu anlıyorum." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O kadar güzelsiniz ki gözlerimi sizden alamıyorum." yorumunu yaptı.
DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ POZ VERDİ
Dünyanın önde gelen modellerinden biri olan Victoria's Secret meleklerinden Candice Swanepoel, doğumdan sonra ilk kez bir katalog çekiminde yer aldı. Başarılı model Candice Swanepoel geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ünlü bir bikini firmasının 2019 kataloğunu başarıyla tanıtan güzel, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Candice, formuyla tam puan aldı. Güney Afrikalı model, doğum sonrası kilolarını hemen veremediği için eleştirilmişti. Swanepoel, 5 ayın sonunda eski görüntüsüne kavuşmayı başardı.
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cehennem kütüğü.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Harbiden şeker gibi kız. Biz de böyle dehşet kadınlar çok az ne yazık ki. Butlar fena.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ölsede hevla yesek.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bal akıyor arvattanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Davet eder kendisiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır