Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzelliği kadar formunu koruması nedeniyle de hala gündemde. Manken, 20 yıldan bu yana şeker kullanmamasının formunu korumadan etkili olduğunu söyledi.

Ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel'in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor. 42 yaşındaki Şıkel'den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi. Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum" dedi.

"FAZLA SU TÜKETİYORUM"

Çok sık su tükettiğini de belirten Şikel, "Günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriyorum. Su çok önemli" ifadelerini kullandı. Şikel ayrıca düzenli olarak pilates ve kick boks yapıyor.