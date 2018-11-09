Ünlü Manken Ahu Yağtu,15 Yaşındaki Haliyle Hayran Bıraktı
Ünlü oyuncu ve manken Ahu Yağtu, 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı. Yağtu, "İşte size 90'lardan kral gibi tbt" paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.
Sık sık eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadığı polemikle gündeme gelen manken Ahu Yağtu, takipçilerini, 90'lı yıllara ait paylaşımıyla şaşırttı. Ahu Yağtu, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 40 yaşındaki mankenin paylaşımına, beğeni yağdı.
"İŞTE SİZE 90'LARDAN KRAL TBT"
"İste size modelliğin modellik olduğu zamanlardan, 90'lardan kral bir #tbt! O zamanlar İzmir-İstanbul arası, annemle birlikte, dergi çekimleri için mekik dokurduk. Yaşım 15 olmalı... Evet çok erken yasta başladım bu islere ve su an hayatin bana kattıklarına müteşekkirim Bu arada kaşlarım yine martı kıvamında."
YORUMLAR (28)
-
Dördüncü fotoğraf gerçekten iyi bir değişik oturmuş... :) Tövbe tövbe ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ayıp ayıp daha çocuk yaştaki, 15 yaşındaki fotoğrafını paylasmis. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İzmir li izmir de çirkin kız yok yazmış ama ben izmirli çok çirkin kızlar gördümCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Kızını Cem alsın. Cem anneyi alamayınca kızını almış. Şimdi de tam tersini yapıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
IZMIRIMIZDE CIRKIN KIZ YOKTUR CIRKINSE KESIN GELIN GELMISTIRCevap Yaz 9 15 Yayından Kaldır