Ünlü Manken Ahu Yağtu,15 Yaşındaki Haliyle Hayran Bıraktı

Sık sık eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadığı polemikle gündeme gelen manken Ahu Yağtu, takipçilerini, 90'lı yıllara ait paylaşımıyla şaşırttı. Ahu Yağtu, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 40 yaşındaki mankenin paylaşımına, beğeni yağdı.

"İŞTE SİZE 90'LARDAN KRAL TBT"

"İste size modelliğin modellik olduğu zamanlardan, 90'lardan kral bir #tbt! O zamanlar İzmir-İstanbul arası, annemle birlikte, dergi çekimleri için mekik dokurduk. Yaşım 15 olmalı... Evet çok erken yasta başladım bu islere ve su an hayatin bana kattıklarına müteşekkirim Bu arada kaşlarım yine martı kıvamında."