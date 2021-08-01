Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Marmaris'te sesini kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'yi derinden yasa boğan orman yangınlarını canlı yayınla takipçilerine aktardı. Gökbakar, Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde kaydettiği görüntülerde, yangının yola sıçradığını belirterek, "Bakın burası cehennem. Buraya artık kimse müdahale edemez, havadan müdahale şart. Havadan müdahale" ifadelerini kullandı. Gökbakar'ın canlı yayınını anlık olarak 22 bin kişi takip etti.

Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınları devam ediyor. Manavgat'taki yangınların ardından önceki gün Bodrum ve ve bugün de Marmaris'teki yangınlarda 4. güne girildi. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların olağanüstü çabası da kameralara yansıdı.

SON DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yaz ayları olması nedeniyle Ege'de bulunan ünlü isimler de yangına karşı farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından açtığı canlı yayınla Marmaris'teki yangının son durumunu gözler önüne serdi.

"HAVADAN MÜDAHALE ŞART"

Anlık 22 bin kişinin takip ettiği canlı yayında sesi kısılana kadar bağırdığı görülen Şahan Gökbakar, Selimiye'de yangının yola kadar sıçradığını ve havadan müdahalenin şart olduğunu söyledi. Gökbakar, "Gün içerisinde göz göre göre yola atladı bakın. Bakın şu anda 100 metre ilerimde. Mahşer yeri, buraya artık ne kimse gelebilir ne de başka bir şey. Bakın burası bitiyor. Rica ediyorum, müdahale şart. Havadan müdahale buraya. Burada insanların hepsi çaresiz. Sürekli yayın yapacağım, buraların hepsi biraz sonra yanacak. Aşağıdaki herkes evsiz kalacak. Bu kadar müdahalesizlik olur mu?" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER BÖLGEYE GİTTİ

Diğer yandan, yeni bir paylaşım daha yapan Şahan Gökbakar 1 helikopterin bölgeye doğru gittiğini aktararak, "Bir helikopter bölgeye doğru gidiyor. Allah razı olsun, yetkililere minettarız" dedi.