Ünlü isimler SMA hastası çocuklara umut oldular

SPİNAL Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığa yakalanan miniklerin mücadelesi sürüyor.

SPİNAL Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığa yakalanan miniklerin mücadelesi sürüyor. SMA'lı çocukların bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedaviyi görmeleri gerekiyor.

3 SMA'LI ÇOCUĞUN KAMPANYASINA DESTEK

SMA hastası çocuklarının aileleri de tedavi için gerekli parayı bulabilmek için sosyal medyada birçok yardım kampanyası düzenliyor. Bu yardım çığlığına sessiz kalmayan sanat dünyasının ünlü isimleri de SMA'lı çocuklar için seferber oldu.

Hafta sonu sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Aslı Tandoğan, Tuba Büyüküstün ve Ali Sunal, SMA hastası 3 çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Aslı Tandoğan, Umut Kayra için destek yayını yaptı. Hande Soral ve Olcay Kutluca'nın katıldığı yayında Umut'un tedavisi için gerekli olan para toplanmaya çalışıldı.

255 BİN TL TOPLANDI

Adana Seyhan'da yaşayan SMA hastası Eliz Mira için destek yayını yapan Ali Sunal'ın konukları arasında Kaan Sekban, Derya Uluğ ve Pelin Akil vardı. Gen tedavisinden yararlanabilmesi için 34 gün zamanı kalan Eliz Mira için bu yayında 255 bin TL civarında bir yardım toplandı.

YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

Tuba Büyüküstün ise Sühal ve Hasan Elmalıca çiftinin 2 yıl önce dünyaya gelen kızları Öykü için yardım topladı. 3.5 saat süren yayına Kaan Sekban, Demet Evgar, Boran Kuzum, Selen Öztürk, Günay Karacaoğlu, Zeynep Çamcı ve Pelin Akil katıldı. Tedavi için gerekli olan paranın yüzde 85'inin toplandığını belirten aile destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Hürriyet