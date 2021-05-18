Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" çağrısını yaptı
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Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" çağrısını yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aralarında Niyazi Koyuncu, Hüseyin Turan ve Selçuk Balcı'nın bulunduğu birçok sanatçı, pandemi sürecinde ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" adlı parçayı seslendirdi.

Aralarında Niyazi Koyuncu, Hüseyin Turan ve Selçuk Balcı'nın bulunduğu birçok sanatçı, pandemi sürecinde ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" adlı parçayı seslendirdi.

Müzisyenlerin yaşadığı zorluklara karşı güç olabilmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan eserin söz ve müziğini Özcan Şenver hazırlarken, aranjörlüğünü ise Kerem Ulaş Dönmez yaptı.

Karoft YouTube kanalında paylaşılan "Müzik Susmaz" adlı parça, Hüseyin Turan, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Özcan Şenver, Hilmi Yarayıcı, Karoft, Hakan Çağlar, Egemen Yılmaz, Zeda, Ayla Yılmaz ve Tuğçe Elmas tarafından yorumlandı.

Eserde sanatçılara akustik, elektrik ve bas gitarda Kerem Ulaş Dönmez, obuada Dila Pulatsü, yaylı grubunda Rashidy Strings, bağlamada Kenan Çallı, klarnette Mertcan Selçuk, kemanda Üner Demir, curada İsmail İlgün, trompette Umur Meriç Öztürk, davulda Gökçe Dayanç eşlik etti.

Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için 'Müzik Susmaz' çağrısını yaptı
Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için 'Müzik Susmaz' çağrısını yaptı
Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için 'Müzik Susmaz' çağrısını yaptı
Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için 'Müzik Susmaz' çağrısını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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