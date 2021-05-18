Ünlü isimler, sıkıntı yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" çağrısını yaptı

Aralarında Niyazi Koyuncu, Hüseyin Turan ve Selçuk Balcı'nın bulunduğu birçok sanatçı, pandemi sürecinde ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için "Müzik Susmaz" adlı parçayı seslendirdi.