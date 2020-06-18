Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
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Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti

Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çektiORMAN Genel Müdürlüğü'nün (OGM) başlattığı kampanya için sanat dünyasından 16 ünlü isim bir araya geldi.

18.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:24

Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti

ORMAN Genel Müdürlüğü'nün (OGM) başlattığı kampanya için sanat dünyasından 16 ünlü isim bir araya geldi. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan reklam filminde bir araya gelen ünlüler, 'Lütfen geleceğimi yakma!', 'Kamp ateşini söndür', 'Ormanı yakma' sözleri ile kampanyaya destek verdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; yüzde 90 oranında insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda toplumda farkındalık yaratmak için yeni bir kampanya başlatıldı. Her yaştan kişiye ulaşmak için reklam kampanyasında toplumda tanınan ve sevilen ünlü simalar yer aldı. Cüneyt Arkın'nın yanı sıra, Caner Cindoruk, Turgay Tanülkü, Emre Üçtepe, Burcu Kara, Oylum Talu, Saba Tümer, Wilma Elles, Hakan Vanlı, Zeyno Gönenç, Şebnem Özinal, Murat Tavlı, Seray Sever, Ümit Erdim, Zeynep Eronat ve Metin Şentürk'ün yer aldığı 16 ünlü, reklam filmi videolarını kendileri çekti. Pandemi sürecindeki sosyal hayat kısıtlamaları nedeniyle bir araya gelinememesi reklam filminin çekilmesine engel olmadı. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolar ile tek bir reklam filmi hazırlandı.

ALO 177'YE DİKKAT ÇEKTİLER

'Geleceğini yakma!', 'Mangal ateşini söndür!', 'Doğaya yanan sigara izmaritini atma!', 'Yangına hassas bölgelerde ateş yakma!' gibi sloganların kullanıldığı reklam kampanyasında orman yangınlarında erken müdahale için hayati önem taşıyan Alo 177 Orman Yangını İhbar hattına 'Ormanda ateş ve duman gördün mü hemen 177'yi ara' sloganı ile dikkat çekildi. OGM sosyal medya hesaplarından #OrmanVatandır hashtag ile paylaşılan kampanya kısa sürede yankı uyandırarak trend topic listesine girdi.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'

Ormanların insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarının önlenmesi ve orman varlıklarının geliştirilmesi için toplam 36 bin personeli ile gece gündüz çalışan OGM'nin 2010-2019 istatistiklerine göre yangınların yüzde 10'unun yıldırım, yüzde 90'nının ise, insan kaynaklı olduğu biliniyor. Pandemi süreci sağlıklı insan için sağlıklı doğa olması gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. Ormanlar sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Orman varlıklarının korunmasında bizim en büyük düşmanımız orman yangınları. Bu kampanyamızı da orman yangınları konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için hazırladık. Bu vesile ile kampanyada yer alan 16 değerli isme teşekkür ederiz."

Haber: ANKARA, (DHA)

Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti

Kaynak: DHA

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