Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
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Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı için ünlü sanatçılar sahne aldı.

Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı için ünlü sanatçılar sahne aldı.

Pandemi sürecinde sahne alamayan Türk müziğinin önde gelen sanatçıları, bu yıl sanatçı Bora Gencer'in öncülüğünde ikincisi düzenlenen Elvedasız Şarkılar konseri için Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geldi.

Konserin başında geçen Çarşamba günü takip ettiği silah kaçakçılığı şüphelileri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının katkılarıyla düzenlenen konserde İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Murat Kekilli, Keremcem, Tayfun Duygulu, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi sanatçılar sahne alarak Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço, Kayahan, Aysel Gürel, Harun Kolçak gibi sanatçıların eserlerini seslendirdiler.

Pandemi başından beri dinleyicileri ile buluşamayan sanatçılar, sevenleri ile hasret giderdi. Vatandaşlar, sanatçıların söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Usta oyuncu ve yönetmen Semih Sergen de etkinliğin sunucusu oğlu Toprak Sağlam ile birlikte şiir okudu. Vakfın öğrencilerinin söylediği şarkılar ise duygu dolu anlar yaşattı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, konserde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, 1996 yılında bir grup işadamı tarafından kuruldu. Şu anda 180 çocuğumuz var. Şimdiye kadar herhalde binlerce aileye dokunduk. Biz vakfımızda fizyoterapi, özel eğitim ve atölyelerde de iş ve meslek edindirme, hobi edindirme, kişisel yaşam becerilerini geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. 25 yıldır hiç kesintiye uğramayan bir servisimiz var. Sabahları evlerinden alıyoruz 2 minibüsümüzle, öğlen yemek veriyoruz. Dersleri ve atölye faaliyetlerinde sonra da tekrar evlerine gönderiyoruz."

Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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