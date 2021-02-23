Ünlü isimler eksi 10 derecelik kar havuzuna atlayacak

Yılın en soğuk yarışması olarak adlandırılan Red Bull Kar Havuzu, bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor.

Yılın en soğuk yarışması olarak adlandırılan Red Bull Kar Havuzu, bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor. Sosyal medya ve televizyon dünyasından bilinen isimlerin olacağı yarışmada; Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ "UNLOST" Özsoy yer alacak. Eksi 10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Red Bull Kar Havuzu, bu yıl seyirci katılımı olmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek. Bu seneye özel olarak yarışma filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak. Eğlenceli anlara sahne olacak yarışmada katılımcılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak. Ardından rampadan buz gibi suya atlayacak. Performansın yanı sıra yaratıcılığın da sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmada, sosyal medya ve televizyon dünyasından aşina olduğumuz isimler yarışacak. Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ "UNLOST" Özsoy katılımcılar arasında. Eksi 10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Bu zamana kadar; PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi'den Taş Devri'ne, Dr. Who'dan Harley Quinn'e kadar çeşitli film ve karakterlerin kostümleriyle buz gibi havada yarışan katılımcılar birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarmıştı. Red Bull Kar Havuzu'na dair detaylı bilgi resmi internet sitesinde yer alıyor. Red Bull Kar Havuzu 2021 Power Media Group medya sponsorluğuyla gerçekleşiyor.

RED BULL KAR HAVUZU HAKKINDA

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu, bu zamana kadar Uludağ ve Erciyes Kayak Merkezleri'nde 5 kez gerçekleştirildi. Dünya çapında Red Bull Jump and Freeze olarak bilinen yarışmada katılımcılar snowboard veya kayak ekipmanlarına ek ekipman kullanabiliyor. Pistte kayarak rampadan atlayabilecek her malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması bekleniyor. Rampadan önce 90 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası düştükleri havuz ise 15x7 metre ebatlarında ve yaklaşık 150 cm derinlikte.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı