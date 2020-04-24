Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu Tüm Türkiye dün akşam saat 21.00'ı gösterdiğinde Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu

MUĞLA - Tüm Türkiye dün akşam saat 21.00'ı gösterdiğinde Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira, Aynur Aydın gibi ünlü isimler de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Doğukan Manço'dan mini konser

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ise evinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle babasının şarkılarını çaldı. Saat tam 21.00'ı gösterdiğinde ise İstiklal Marşı'nı çalarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ünlü sanatçı Metin Ersoy'un oğlu Emir Ersoy ise evinin sitesinin önüne çıkarak İstiklal Marşı'nı gitarla solo şeklinde çaldı. Tüm site aynı anda İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Emir Ersoy'u alkışladı

Kaynak: İHA