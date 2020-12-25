Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti
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Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti

25.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:14

Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Barış Arduç'un bulunduğu ünlü isimler Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine katıldı. Ünlü isimler, düzenlenen partide sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.

Oyuncu Burak Yamantürk, önceki akşam yeni yaşını kutlamak için iş insanı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki lüks villasında eğlence düzenledi. Yemek ve fasılın olduğu partiye ünlü isimler adeta akın etti.

VİLLANIN ARKA KAPISINDAN ÇIKTILAR

Önder Öztarhan'ın villasının bahçesinde erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek müzik ziyafeti yaşattı. Misafirler, gecede sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi. Burak Yamantürk ve sevgilisi Özge Özpirinçci gece sonu basın mensuplarına görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.

"BEBEĞE VE SİNEM'E MİKROP GETİRMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Doğum gününe tek başına katılan Kenan İmirzalıoğlu, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Koronavirüse yakalanmamak için dikkat ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.

Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti

Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeği Lalin'i kucağına alan İmirzalıoğlu, kızının eşi Sinem Kobal'a benzediğini belirterek "Genel olarak annesine benziyor ama içerden Kenan gibi bakıyor" ifadelerini kullandı. Eşinin çok iyi bir anne olduğunu belirten oyuncu, 2020 yılı için de"Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza güneş gibi bir kız doğdu. Ona bakınca geleceği dair umutlanıyoruz" şeklinde konuştu.

KIVANÇ VE EŞİ SOHBET ETMEDİ

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününe eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile katıldı. Tatlıtuğ, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına görüntü vermemek için arabasını otoparka sokarak eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile partiden ayrıldı.

Partiye yalnız takılan oyuncu Barış Arduç da eşi Gupse Özay'la ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti
Haber Yorumları (3)
SENAR: mesafe kurallarına özen göstermeye çalışmışlar. Yani onlara ceza yok :)
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VOLKAN: Kıvanç Adamın Karaköküdür.
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AFYONLU: BİZ KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOZ HASTALIK KAPARIZ VEYA PARA CEZASI YERSEK 910 TL Yİ NASIL ÖDERİZ DİYE ADAMLARIN UMRUNDA DEĞİL. ALLAH IM BU YAŞAMAKMI?
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