Ünlü isimler Bodrum'da sahne alacak

Yaklaşık 1,5 milyon yerli turistti ağırlayacak olan Bodrum'da ünlü isimler de bayram boyunca tatilcilere müzik ziyafeti sunacak.

Yaklaşık 1,5 milyon yerli turistti ağırlayacak olan Bodrum'da ünlü isimler de bayram boyunca tatilcilere müzik ziyafeti sunacak. Ajda Pakkan'dan Ebru Gündeş'e, Bülent Ersoy'dan Şevval Sam'a, Cenk Eren'den Funda Arar'a birçok ünlü isim Günay Restaurant'ta vatandaşlara konser verecek.

Yalıkavak'ta yaz sezonuna merhaba diyen Günay Restaurant, kurban bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bir çok ünlüyü sahneye çıkaracak olan Günay Restoran, yaz boyunca bir çok ünlü ismi sahnesinde ağırlayacak.

Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü Ebru Gündeş'in muhteşem sahne performansına ev sahipliği yapacak mekan, üçüncü günü Funda Arar & Kubat, son günü Bülent Ersoy ve devamında Ajda Pekkan & Cenk Eren, Şevval Sam & Cenk Eren sahneleriyle ziyaretçilerine renkli bir tatil yaşatacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı