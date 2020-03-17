- Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsüne yakalandı - Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsüne yakalandı Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiğini ve karantinaya alındığını duyurdu.

- Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsüne yakalandı

PARİS - Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiğini ve karantinaya alındığını duyurdu.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu. Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini de dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı.

Kaynak: İHA